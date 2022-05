USA : recul inattendu de l'ISM manufacturier en avril

La croissance de l'activité du secteur manufacturier américain a ralenti au mois d'avril, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés ce lundi.



Son indice ISM s'est établi à 55,4 le mois dernier, un plus bas depuis quasiment deux ans, contre 57,1 en mars, soit un repli de 1,7 point.



Si l'indicateur demeure au-dessus de la barre des 50 points qui sépare expansion et contraction de l'activité, ce qui signale un 23ème mois consécutif de croissance aux Etats-Unis, il est bien inférieur au consensus qui le donnait à 57,6.



Il s'agit d'une surprise puisque les indices régionaux ne signalaient jusqu'ici aucun fléchissement du secteur industriel, malgré le récent renchérissement des coûts de production.



Le sous-indice lié à l'emploi a chuté à 50,9, contre 56,3 en mars, tandis que celui des nouvelles commandes s'est légèrement tassé à 53,5 contre 53,8 le mois précédent.



La composante des prix acquittés a, elle, reculé à 84,6 contre 87,1 au mois de mars.



Un autre indice PMI manufacturier publié lundi, celui calculé par S&P Global, est ressorti en hausse à 59,2 en données définitives pour le mois écoulé, contre une estimation flash qui était de 59,7, après 58,8 en mars.



