USA : remontée du taux de chômage à 4% en janvier

L'économie américaine a généré 467.000 emplois non agricoles en janvier, selon le Département du Travail, soit bien plus que le consensus, mais le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 4,0%, un taux conforme aux attentes des économistes.



Le taux de participation à la force de travail s'est établi quant à lui à 62,2%, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 1,2 point à celui de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis.



