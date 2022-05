USA : repli surprise de l'ISM des services

La croissance de l'activité dans le secteur des services américain s'est révélée moins forte que prévu en avril, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce mercredi.



L'indice ISM des services a reculé à 57,1 le mois dernier, contre 58,3 en mars, alors que les économistes s'attendaient à une petite hausse autour de 58,5.



C'est la composante des nouvelles commandes qui a subi le recul le plus marqué, à 54,6 contre 60,1 le mois précédent, suivi du sous-indice de l'emploi, qui a baissé à 49,5 après 54.



La composante liée à l'activité et à la production a revanche augmenté, passant à 59,1 contre 55,5 en mars.



