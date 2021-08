USA : repli surprise de l'ISM manufacturier en juillet

La croissance de l'activité a ralenti au mois de juillet au sein du secteur manufacturier américain, annonce lundi l'Institute for Supply Management (ISM).



Son indice ISM s'est établi à 59,5 le mois dernier, contre 60,6 en juin et un niveau de 60,7 attendu par les économistes.



Pour mémoire, la barre des 50 points sépare croissance et contraction de l'activité au sein du secteur.



Plus précisément, le sous-indice des nouvelles commandes a baissé de 1,1 point pour s'établir à 64,9, tout comme celui de la production qui a chuté de 2,4 point à 58,4.



La composante des prix acquittés a, elle, diminué de 6,4 points à 85,7 après avoir atteint 92,1 le mois précédent, soit son plus haut niveau depuis 1979 (93,1 points).



