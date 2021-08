USA : révision en hausse timide de l'indice 'UMich'

Le moral des consommateurs américains s'est nettement dégradé au mois d'août, à en croire l'indice de l'Université du Michigan ('UMich') qui est ressorti en définitive à 70,3 ce mois-ci, contre 81,2 le mois dernier.



L'indice se trouve ainsi révisé en très légère hausse par rapport à l'estimation préliminaire (parue il y a deux semaines) qui était de 70,2. Par comparaison, Jefferies espérait un relèvement un peu plus sensible, à 72.



La dégradation de l'indice UMich par rapport à juillet reflète à la fois une baisse de l'indice des conditions économiques actuelles, de 7,1 points à 78,5, et surtout une chute de l'indice des attentes du consommateurs, de 17,6 points à 65,1.



