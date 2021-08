USA : révision en légère hausse de la croissance

Le PIB des Etats-Unis a augmenté de 6,6% au deuxième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après la deuxième estimation du Département du Commerce, qui avait annoncé un taux de 6,5% en toute première lecture il y a un mois.



Cette révision en légère hausse, conforme à celle qu'anticipait Jefferies, traduit ainsi une accélération un peu plus forte qu'estimé initialement, par rapport au taux de 6,3% observé sur les trois premiers mois de l'année.



La croissance a été soutenue par des progressions pour les dépenses de consommation des ménages, l'investissement fixe non résidentiel, les exportations, ainsi que les dépenses publiques locales et des Etats fédérés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.