USA : taux de chômage stable à 6,7% le mois dernier

L'économie américaine a détruit 140.000 emplois non agricoles en décembre, selon le Département du Travail, alors que le consensus espérait des créations modestes, tandis que le taux de chômage s'est maintenu à 6,7%, bien qu'attendu en petite hausse.



'Ce déclin de l'emploi reflète l'augmentation récente des cas de coronavirus (Covid-19) et les efforts pour endiguer la pandémie', explique l'administration, soulignant notamment les pertes d'emplois dans les loisirs et l'hôtellerie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.