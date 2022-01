USA : ventes en baisse dans l'immobilier ancien en décembre

Les ventes dans l'immobilier ancien ont baissé en décembre aux Etats-Unis, ce qui ne les a pas empêchées d'atteindre l'an dernier des plus hauts depuis 2006, annonce jeudi la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



A 6,18 millions d'unités en rythme annualisé, la statistique a diminué de 4,6% par rapport au mois de novembre, alors que les économistes anticipaient une petite hausse à 6,50 millions de logements.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, les ventes affichent une progression de 8,5% à 6,12 millions, ce qui constitue un nouveau plus haut depuis 2006.



'Les ventes ont baissé en décembre, mais leur repli correspond davantage à des problèmes liés à l'offre de biens qu'à un affaiblissement de la demande pour l'immobilier', a souligné Lawrence Yun, l'économiste en chef de la NAR.



