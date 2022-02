USA : vive remontée du PMI composite en février

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis accélère sensiblement en février, à en croire l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort à 56 en estimation flash, contre 51,1 en donnée définitive pour le mois précédent.



Les fabricants comme les prestataires de services enregistrent de fortes hausses de production, qu'ils relient à des gains substantiels de nouvelles affaires, au retour d'employés malades précédemment, à des voyages accrus et à un accès plus facile au matières premières.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



