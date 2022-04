L'indice S&P 500 a chuté de 1,2 % au cours de la dernière heure de négociation jeudi, marquant la plus forte baisse horaire de l'indice en plus de trois semaines. Il a terminé la journée en baisse de 1,56 %, certains attribuant une partie de cette faiblesse à l'importante transaction d'options qui s'est déroulée plus tôt dans la journée.

"Je pense que cette transaction a exacerbé la volatilité", a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse SpotGamma, en notant que cela sortait de l'ordinaire puisque l'activité de couverture trimestrielle ne fait généralement pas beaucoup bouger les marchés.

La façon dont le commerce est structuré signifie que lorsque le marché commence à chuter, les négociants d'options - généralement de grandes institutions financières qui facilitent le commerce mais cherchent à rester neutres par rapport au marché - auraient été obligés de vendre un nombre croissant de futures sur actions, aggravant ainsi le selloff, a déclaré Kochuba de SpotGamma.

Les marchés ont connu un trimestre en dents de scie en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la volatilité des prix des matières premières et du fait que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever ses taux d'intérêt. Il n'était pas clair ce qui a causé la faiblesse initiale du marché en fin d'après-midi jeudi, qui a déclenché la cascade de ventes à terme d'actions.

L'opération, qui a eu lieu peu avant 11 h, était une importante opération d'options de type collar, impliquant la vente d'environ 44 000 options d'achat de juin et l'achat d'un nombre identique d'options de vente de juin, qui serait payante si le S&P 500 devait baisser de plus de 5 % par rapport à son niveau actuel. Un collar est une stratégie de couverture d'options impliquant une combinaison d'options de vente et d'options d'achat.

L'opération a également impliqué la vente d'environ 24 800 options d'achat liées au niveau de 4 300 sur le S&P 500, dont l'expiration est prévue à la fin de la session de jeudi, afin de se prémunir contre tout mouvement brusque du marché pendant la session de négociation.

Les traders ont désigné le JPMorgan Hedged Equity Fund, d'une valeur de 19 milliards de dollars, comme étant à l'origine de ces mouvements. Ce fonds, qui détient un panier d'actions du S&P 500 ainsi que des options sur l'indice de référence, réinitialise les couvertures une fois par trimestre. Comme le fonds est si important, les traders connaissent et anticipent ses schémas.

Kochuba a déclaré que, sur la base des schémas de transaction passés et des détails des stratégies d'investissement exposés dans le prospectus du fonds, la transaction a été initiée par le JPMorgan Hedged Equity Fund.

Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille chez Equity Armor Investments, a également déclaré que les transactions avaient la marque du programme de couverture du fonds JPMorgan.

Interrogée sur ces transactions, Kristen Chambers, porte-parole de JP Morgan Asset Management, a confirmé que le fonds dispose d'un programme de couverture trimestriel programmé, mais n'a pas confirmé les détails exacts de la transaction.

Les traders systématiques, souvent des fonds spéculatifs, adoptent une approche fondée sur des règles dans leurs investissements et sont souvent guidés par des calendriers trimestriels fixes plutôt que par des thèmes d'investissement forts.

En tant que tels, les autres investisseurs n'essaient pas de glaner des signaux à partir de leurs choix de prix d'exercice et de dates d'expiration des options, comme ils le feraient avec une transaction effectuée par un investisseur discrétionnaire.

"Il s'agit d'une transaction systématique que nous voyons à la fin de chaque trimestre", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group.

L'opération de jeudi, d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars en termes notionnels - sur la base du niveau de l'indice - remplace une position similaire ouverte à la fin du trimestre dernier, selon les données de Trade Alert.