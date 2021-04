Le Dow a gagné 53 points. Le S&P a chuté de 16 points après avoir touché un sommet intrajournalier. Le Nasdaq a perdu 138 points.

J.P. Morgan Chase a pulvérisé les prévisions en enregistrant une hausse de près de 400 % de ses bénéfices trimestriels et la plus grande banque américaine a débloqué 5 milliards de dollars qu'elle avait mis de côté au cas où les prêts ne seraient pas honorés pendant la crise de la santé. Mais avec une hausse de près de 60 % de l'action au cours de l'année écoulée, certains investisseurs ont pensé que ces bonnes nouvelles étaient déjà intégrées dans le cours de l'action, qui a chuté de près de 2 % mercredi

Goldman Sachs a également connu un trimestre exceptionnel. Elle a enregistré un bond massif de ses bénéfices en profitant d'un nombre record de transactions à l'échelle mondiale. Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont atteint un niveau record et la société a laissé entendre qu'il y avait encore du pain sur la planche. Les actions de Goldman ont bondi de plus de 2 %

Un grand retournement de situation pour Wells Fargo, en difficulté. Elle a réalisé un bénéfice trimestriel de près de 5 milliards de dollars. Les actions de Wells Fargo ont gagné 5,5 %

Mais l'action du jour a été Coinbase. La plus grande bourse de crypto-monnaies du monde a grimpé en flèche lors d'une première étape importante pour le secteur de la crypto-monnaie.

Pour Ross Gerber de Gerber Kawasaki, l'importance de ces débuts ne peut être négligée

"Je fais je pense que c'est un moment énorme dans l'histoire financière, c'est la première fois que nous avons vu un échange et un système monétaire décentralisé qui a vraiment été une menace pour les systèmes monétaires actuels pour toute son existence, maintenant devenir légitimé. Et je pense qu'une nouvelle ère a commencé pour ce que nous aimerions appeler une finance décentralisée ou une crypto-monnaie. Même la cotation des jetons, maintenant des actions réelles, se produit sur la bourse des finances. Et quand vous voyez comment ces réseaux fonctionnent et à quel point ces entreprises sont sophistiquées, cela fait en quelque sorte passer les JP Morgan du monde pour des dinosaures."

Coinbase a terminé sa première journée de négociation avec un bond de 31 %, bien loin de ses sommets de la journée.