Wall Street : 2 records tombent, le pétrole rebondit de +5,7%

Encore 2 records battus à Wall Street : il n'aura fallu 2 séances aux indices US pour revenir au zénith et battre de nouveaux records : tel était le cas à mi-séance du S&P500 (+1% à 4.490Pts) et du Nasdaq (+1,3% à 14.963).

Au final, le S&P500 (+0,85%) rate le doublé record intraday/record de clôture pour... tenez-vous bien, 0,15 point d'indice (4.479,56 contre 4.479,71 le 16 août), alors qu'il s'affichait à 4.483 à 21H59 et 50 secondes.

Le Nasdaq engrange +1,55% à 14.942, dopé par les hausse de Moderna +7,6%, Xilinx +6,4%, Nvidia et Netease +5,5%, Maxim Integrated +4,9%, AMD +3,9%, Tesla +3,8%, Applied Mat +3,4%...

La hausse du Nasdaq-100 (+1,46% à 15.313) a été freinée par Illumina -1,7%, Etsy et Peloton-1,4%, Dexcom -1,2%.



Le Dow Jones semble un peu en retrait (+0,61%), il en termine à 0,8% des sommets.



La meilleure performance sectorielle revient aux valeurs pétrolières dans le sillage d'un baril qui s'envole de +5,7% (à 65,4$ sur le NYMEX, la plus forte hausse intraday depuis les +5% du 21 juillet puis sirtout les +6,5% du 9/11/2020) : Apache gagne +7,6%, Occidental +7%, Devon +6%, Diamondback +5,9%, Halliburton +5,5%, Marathon +5,4%, Valero et EOG +4,9%, Chevron +2,6%...

Cette envole du pétrole trouve difficilement sa justification dans les 'chiffres du jour' puisque la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit nettement en août, de 59,9 en juillet vers 55,4 (en estimation 'flash') d'après l'indice 'PMI composite' d'IHS Markit.



Par ailleurs les ventes de logements anciens ont augmenté de 2% aux Etats-Unis au mois de juillet, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), un chiffre nettement supérieur aux attentes: là, aucun lien mécanique avec le pétrole.



La NAR précise que le stock de maisons invendues a augmenté de 7,3% à 1,32 million, soit 2,6 mois de stocks, et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 17,8% en comparaison annuelle, à 359.900 dollars (record historique).

Les T-Bonds US qui s'étaient dégradés jusque vers 1,2800% terminent peu changés, vers 1,2550% (contre 1,2600% vendredi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.