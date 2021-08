Wall Street : 50ème record annuel du S&P500, baril WTI +3,1%

Et de 50 ! Le S&P500 (+0,15% à 4.486) inscrit un 50ème record de clôture pour cette seule année 2021.



Le 50ème record absolu intraday remontait au 16 août dernier, les 4.500 sont à portée d'ici demain 15H31.



Le Nasdaq-100 (+0,43%) inscrit un nouveau lui un double record absolu de séance à 15.384Pts et de clôture à 15.357, idem pour le Nasdaq 'Composite' qui gagne +0,52% à 15.020 après s'être hissé vers 15.035Pts au plus haut.



Le Dow Jones (+0,1% à à 35.366) devra gagner 0,7% de plus pour inscrire un nouveau record absolu de clôture.



La 'bonne nouvelle' du jour est tombée peu après la clôture: sans grand suspens, la Chambre des représentant vote le collectif budgétaire de 3.500Mds$ pour 2021/2022 et Nancy Pelosi se fait fort de faire adopter le plan de relance 'infrastructure' de 1.000Mds$ et le budget par les 2 Chambres d'ici le 27 septembre.



Côté chiffres US, le Département du Commerce a dévoilé une hausse de 1% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de juillet 2021, pour représenter un volume annuel CVS de 708.000, contre 701.000 en juin (révisé de 676.000 en estimation initiale).



Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 390.500 dollars, ce qui constitue un nouveau record.

Pour mémoire, le prix d'un logement neuf était de 232.000$ en juillet 2011 (et 237.000$ en juillet 2012), soit une hausse de +68% en 10 ans.



A 367.000 à fin juillet, le stock de logements neufs restant à vendre représente 6,2 mois au rythme d'écoulement actuel.

Franche déception avec l'indice d'activité de la FED de Richmond qui ressort à +9 contre un score de 25 attendu, après un record de 27 en juillet et 26 en juin.

Côté valeurs, bonne tenue une nouvelle fois des pétrolières dans le sillage du 'WTI' (+3,1% à 67,7$) avec Devon +4,7%, Halliburton +4,4%, Occidental +3,9%, Apache +3,5%, Valero +3,4%, Phillips +3,1%, etc .

Hausse des compagnies aériennes (+3,5% en moyenne avec American Airlines à +3,8%, Alaska Air à +3,4%) alors que la Chine n'aurait détecté aucun cas de Covid ce 23 août, pour la 1ère fois depuis juillet.



Le Nasdaq Composite a bénéficié d'un mini-krach à la hausse sur les valeurs du e-Commerce chinoise : Pinduoduo +22,3%, JD.Com +14,4%, Netase +9%, Baidu +8,6%.

Hausses plus tranquilles sur NXP +1,9%, Cisco +1,3%, Amazon +1,2%, Intel +1,1%... sans oublier Splunk +5,5% et Peloton +6%.



La hausse du Nasdaq a été freinée par Moderna -4,1%, Western Digit -2,4%, Analog Devices -2,2%, Maxim Integ -2,1%, Prologis -2%, Automatic Data -1,7%, Autozone -1,4%, AMD -1%.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.