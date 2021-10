Wall Street : Evergrande, toujours source d'incertitude

Wall Street évolue en nette baisse lundi matin, à l'instar des autres places de la planète, en réaction à l'évolution négative du dossier Evergrande et à ses possibles répercussions sur la sphère financière.



Deux heures environ après l'ouverture, le Dow Jones recule de 1,1% à 33.962,9 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 2,1% à 14.260,9 points.



Loin de se dissiper comme pouvait le laisser penser l'absence de mauvaises nouvelles la semaine passée, les inquiétudes liées à la situation financière d'Evergrande persistent, voire s'aggravent légèrement.



La cotation des actions du géant chinois de l'immobilier a été suspendue ce lundi à la Bourse de Hong Kong alors que le groupe s'apprêterait à céder 51% de sa filiale de gestion locative, Evergrande Property Services, afin de couvrir ses échéances de remboursement.



Le marché reste très instable, comme en témoigne l'indice VIX de la volatilité du CBOE qui progresse de 12,5% pour atteindre 23,8 points, l'indice dit 'de la peur' restant ancré bien au-dessus de la moyenne historique de 20.



Les inquiétudes entourant le dossier Evergrande conjuguées aux inquiétudes autour de l'inflation avaient amené Wall Street à corriger au mois de septembre.



Sur l'ensemble du mois écoulé, le Dow Jones a perdu 4,3% et le Nasdaq 5,3%.



Après une première partie d'année très robuste, les investisseurs semblent vouloir marquer une pause afin de réévaluer les éléments moteurs du marché.



La saison des résultats de troisième trimestre, qui débutera la semaine prochaine, pourrait en cela les aider à s'orienter.



Sur les 10 indices sectoriels de l'indice S&P, huit sont en baisse aujourd'hui, au premier rang desquels celui de la technologie qui abandonne 2,5% du fait de la remontée des rendements obligataires, qui rend le secteur moins attractif.



En dépit des préoccupations liées à Evergrande, les grandes valeurs financières limitent leur repli à 0,5%, à l'instar de JPMorgan Chase qui cède 0,6% ou Bank of America qui progresse de 0,4%.



Les investisseurs américains restent par ailleurs très attentifs aux indicateurs économiques, susceptibles de fournir de précieux indices sur le calendrier du futur resserrement monétaire de la Réserve fédérale.



Ce lundi, ce sont les commandes à l'industrie sur lesquelles ils se sont penchés, ces dernières ayant augmenté pour le quinzième mois consécutif sur 16.



Selon les chiffres dévoilés ce lundi par le Département du Commerce, les commandes de biens manufacturés ont augmenté de 1,2% en août, là où les économistes de marché attendaient une progression de l'ordre de 1%.



Côté valeurs, Tesla grimpe de 2% après avoir largement dépassé les attentes du marché avec ses chiffres de livraisons trimestriels, une performance qui renvoie son cours de Bourse au-dessus du seuil des 800 dollars.



