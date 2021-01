Wall Street : Goldman tire la cote vers le haut

La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse mardi matin, soutenue par les résultats largement supérieurs aux attentes de la banque d'affaires Goldman Sachs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent en moyenne de 0,7%, annonant un début de journée dans le vert.



La cote devrait être tirée vers le haut par le bond de l'action Goldman Sachs, qui progresse de près de 3% en préouverture après la présentation d'un bénéfice net plus que doublé au cours du quatrième trimestre.



La firme de Wall Street a profité de la vigueur de ses activités de trading, notamment dans le courtage d'actions et les dérivés, et affiche des revenus en hausse de 22% sur l'ensemble de l'exercice 2020, pour ainsi dire insensible à la crise du Covid.



Cette performance rassure les investisseurs quant à la capacité des entreprises américaines à faire mieux que prévu en dépit de l'impact de la crise sanitaire.



Bank of America, qui a également présenté ses trimestriels mardi, cède en revanche 1,5% après avoir engrangé un bénéfice net en baisse de 21% à 5,5 milliards de dollars au titre du dernier trimestre, soit 59 cents par action, un BPA néanmoins supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



Les investisseurs pourraient toutefois se montrer prudents à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui s'annonce placée sous le signe d'importantes mesures de sécurité après le récent envahissement du Capitole par des militants pro-Trump.



L'ancien bras droit de Barack Obama devrait prendre ses fonctions de 46ème président demain en appelant ses compatriotes à rebâtir une Amérique unie après des années de profonde division.



En attendant, la future Secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, s'exprimera aujourd'hui devant la Commission des Finances du Sénat où elle devrait affirmer sa volonté d'agir en grand ('act big') pour soutenir l'économie, notamment au vu de la faiblesse actuelle des taux d'intérêt.



Aucune stastitique d'importance ne figure en revanche au menu du jour.



