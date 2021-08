Wall Street : Jerome Powell n'a pas déçu

Wall Street a accentué ses gains vendredi suite aux déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a estimé qu'un resserrement monétaire précipité risquerait d'occasionner d'importants dégâts.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,6% à 35.435 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,9% à 15.082,9 points.



Les marchés ont amplifié leur progression après la parution, peu après l'ouverture, des grandes lignes du discours prononcé par le patron de la Fed à l'occasion du symposium de Jackson Hole (Wyoming).



Comme prévu, le président de la banque centrale a répété que la remontée de l'inflation n'était que 'temporaire' et employé un ton inquiet concernant le marché du travail, qui est selon lui loin d'avoir atteint son seuil optimum.



Dans ces conditions, Jerome Powell a fait valoir qu'un resserrement monétaire trop rapide, face à des éléments qui pourraient ne se révéler que transitoires, risquerait d'avoir des effets dévastateurs sur l'emploi et d'éteindre les tensions inflationnistes bien au-delà du nécessaire.



'Une telle erreur pourrait s'avérer particulièrement préjudiciable', a-t-il mis en garde.



C'est ce passage de son discours qui semble être à l'origine de la hausse des marchés américains, car le reste de son intervention s'est révélée bien plus conventionnelle, voire même un peu frileuse.



Lors de l'allocution, Jerome Powell s'est ainsi montré favorable à commencer à réduire des rachats d'obligations de l'institution ('tapering') dès cette année.



La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed aura lieu les 21 et 22 septembre et de nombreux analystes estiment qu'elle devrait être l'occasion de préciser le calendrier du 'tapering'.



Mais au vu des déclarations faites par Jerome Powell aujourd'hui, ce sevrage devrait s'opérer de manière très progressive, ce qui devrait laisser aux investisseurs le temps de voir venir les choses, puisque les rachats de titres de la Fed atteignent aujourd'hui le montant colossal de 120 milliards de dollars par mois.



Les indicateurs conjoncturels les plus récents mettent en tout cas en lumière la tendance au ralentissement de l'économie, due à la propagation du variant Delta, et confirment la remontée de l'inflation.



En rythme annuel, l'indice des prix 'PCE' s'est ainsi accru de 0,2 point à 4,2% en juillet, un niveau nettement supérieur aux attentes moyennes du marché.



L'indice qui mesure le moral des consommateurs américains compilé par l'Université du Michigan s'est, lui, nettement dégradé au mois d'août, à70,3 en version définitive ce mois-ci, contre 81,2 le mois dernier.



Les secteurs de l'énergie, des matériaux de base et des télécommunications figurent parmi les meilleures performances du jour.



Avec la hausse de vendredi, le Dow affiche sur l'ensemble de la semaine une hausse de 0,9%, le S&P 500 s'adjuge 1,3% tandis que le Nasdaq grimpe de 2,3%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.