par Marc Jones

LONDRES, 9 août (Reuters) - Les banques Goldman Sachs , JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley ont abaissé lundi leurs prévisions de croissance pour la Chine, après les derniers chiffres décevants de la balance commerciale chinoise et alors que la flambée de contaminations au coronavirus dans le pays fait craindre un nouveau repli de l'économie.

JPMorgan anticipe désormais une croissance du PIB chinois pour le troisième trimestre à 2,0%, contre 4,3% précédemment. La banque a ramené à 8,9% sa prévision pour 2021, contre 9,1% auparavant.

Morgan Stanley a revu à 1,6% sa prévision de croissance du PIB de la Chine au troisième trimestre.

De son côté, Goldman Sachs a dégradé à 2,3% son estimation pour le trimestre, contre 5,8%. Pour 2021, la banque table sur une croissance de 8,3%, contre une prévision précédente de 8,6%.

(Reportage Marc Jones, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)