Wall Street : Nasdaq au zénith, S&P500 bloqué juste sur 4.537

Wall Street entame le mois de septembre sur un nouveau record absolu du Nasdaq (le 32ème cette année) à 15.380 grâce aux 'GAFAM' qui étaient en nette hausse ce mercredi à l'ouverture (nouveau record haut la main pour Apple à 155$ en séance... mais seulement +0,5% au final).



Le S&P500 (+0,03% à 4.524) a raté l'inscription d'un 53ème record pour 25 centièmes de point d'indice : 4.537,11 ce mercredi contre 4.537,36 lundi soir.

Le Dow Jones (-0,14% à 35.312) est resté prisonnier d'un corridor hyper étroit 35.300/35.390 avec 35.350 comme pivot.

La meilleure performance indicielle du jours revient au Russell-2000 avec +0,58% à 2.287.



La journée a encore été marquée par la publication de nombreux indicateurs économiques : les investisseurs ont été déçus par les chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé.

ADP n'a recensé que +374.000 emplois en août, un nombre largement inférieur à l'estimation moyenne des économistes qui tablait sur +615 à +650.000, après les 326.000 créations de juillet (nombre révisé d'une estimation initiale qui était de 330.000).



Les créations de postes en août se sont largement concentrées dans les 'services' avec 329.000 nouveaux emplois (dont 201.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens n'en a créé que 45.000.



Les optimistes se raccrocheront à l'ISM manufacturier ressort 59,9 contre 58,7 attendu (après 59,5 en juillet, soit +0,4), les dépenses de constructions progressent de +0,3% au lieu des +0,2% attendus par le consensus.

Des chiffres mitigés sont une excellente nouvelle puisqu'ils écartent le scénario d'une réduction prochaine des rachats d'actifs par la FED.



Les T-Bonds US ont d'ailleurs fini parfaitement inchangés à 1,30%.



Côté valeurs, le secteur de l'énergie a sous-performé avec Devon -4,4%, Valero -3,6% et Marathon -4,2%, Occidental -2,5%...



Le Nasdaq a été longtemps porté vers les sommets par la hausse des 'GAFAM' mais ces 5 titans ont fini quasi inchangé: les titres qui ont fait la différence sont Baidu +5,2%, Moderna +3,5%, Netflix et Prologis +2,3%...



La hausse a été freinée par Seagen -4,9%, Autodesk -2,2%, NXP -2%, Texas et KLA -1,3%, Analog -1,1%...



