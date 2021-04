New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, le Nasdaq et le S&P 500 décrochant au passage des records, à l'entame d'une semaine riche en résultats trimestriels, en rendez-vous économiques et en indicateurs.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Nasdaq (+0,87% à 14.138,78 points) et le S&P 500 (+0,18% à 4.187,62 points) ont atteint de nouveaux sommets, tandis que le Dow Jones a cédé 0,18% à 33.981,57 points.

afp/rp