Wall Street : a terminé en hausse après des statistiques

Wall Street a terminé la séance de vendredi en hausse (+0,8% sur le Dow Jones, +1,17% sur le S&P500 et +2,05% sur le Nasdaq-100) au lendemain d'une clôture sur des gains appréciables des indices actions (+1,2% sur le Dow Jones, +1,3% sur le Nasdaq Composite).



'Le sentiment de risque a été soutenu par des informations selon lesquelles la Russie a été en mesure d'effectuer certains de ses paiements obligataires libellés en dollars', expliquait jeudi soir un analyste de Wells Fargo.



Néanmoins, les espoirs d'une sortie de conflit ont été refroidies par le Kremlin qui 'a réfuté les affirmations selon lesquelles des progrès majeurs avaient été réalisés dans les pourparlers de paix en Ukraine', précisait la banque californienne.



'Joe Biden a prévenu la Chine qu'il n'hésiterait pas à prendre des sanctions à son encontre en cas d'attitude favorable à la Russie et demande à son homologue Xi Jinping de choisir son camp...', souligne en outre Kiplink Finance.



'Dans ce contexte, la séance des quatre sorcières, avec toute l'incertitude qu'elle porte, ne devraient pas favoriser les prises de risque sur les actions...', conclut la société de gestion.



Sur le front des données macroéconomiques, a été publié l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis pour le mois de février.



L'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour les États-Unis a augmenté de 0,3% en février pour s'établir à 119,9, après une baisse de 0,5% en janvier et une hausse de 0,8% en décembre 2021.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de -7,2% en février 2022 par rapport à janvier 2022, et de -2,4% par rapport à février 2021, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). En rythme annualisé, les ventes s'établissent à 6,02 millions d'unités.



Du côté des valeurs, FedEx a relevé jeudi soir sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de son exercice 2021-22 à entre 18,60 et 19,60 dollars, à l'occasion d'une publication trimestrielle marquée par un BPA ajusté en hausse de 32% à 4,59 dollars.



Merck a annoncé vendredi que, selon une étude, son Keytruda améliore significativement la survie sans maladie en tant que traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IB-IIIA, indépendamment de l'expression du PD-L1.



