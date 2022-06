Wall Street accélère sa hausse après le fort relèvement des taux par la Fed

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, en légère progression avant la décision de la banque centrale américaine (Fed) sur ses taux, accélérait le mouvement mercredi après que l'institution a annoncé une hausse de 75 points de base de ses taux directeurs, la plus forte en presque 28 ans.

Vers 18H45 GMT, pendant la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, qui se disait "déterminé à ramener l'inflation à 2%", le Dow Jones gagnait 1,31% et le S&P 500 prenait 1,85%. Le Nasdaq, à dominante technologique, grimpait de 2,89%.

La détermination de la Fed à juguler l'inflation galopante (8,6% en mai sur un an) semblait rassurer les investisseurs.

"La Fed a souligné le sérieux de sa mission avec sa première hausse de taux de 75 points de base depuis 1994, en agissant rapidement en prévision d'une accélération de l'inflation", soulignait Chris Low, économiste en chef de FHN Financial.

"Cette fois, pour la première fois depuis des années, la Fed tente d'inverser l'inflation qui est déjà bien au-dessus de son objectif", a ajouté l'analyste.

afp/rp