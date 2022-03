New York (awp/afp) - La Bourse de New York a inscrit un rebond énergique mardi, profitant de la chute des prix du pétrole et se redressant de ses plus bas de février approchés la veille.

Selon des résultats provisoires, l'indice Dow Jones a terminé en hausse de 1,82% à 33.545,92 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a rebondi de 2,92% à 12.948,62 points après un repli de 2% la veille. Le S&P 500 a gagné 2,15% à 4.262,73 points.

afp/rp