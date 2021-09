Wall Street : amorce enfin un rebond avant les '4 sorcières'

Il ne restait que 2 séances avant la séance des '4 sorcières' pour remettre Wall Street sur de bons rails après 6 séances de repli sur 7.

Les bons 'chiffres du jour' sont invoqués pour justifier le rebond des indices US... mais pour disposer des munitions nécessaires pour renverser la vapeur à la hausse les gérants US sont venus se refaire du 'cash' sur les places européennes qui ont chuté de -1% tandis que les indices US accéléraient leur progression pour finir au plus haut du jour.



Le Dow Jones a gagné 0,68% à 34.814, le S&P-500 +0,85% à 4.480 et le

Nasdaq fait presque aussi bien (+0,82% à 15.161).

C'est le secteur de l'énergie qui a fait la différence avec de beaux gains sur les pétrolières.



Les investisseurs ont vu le verre à moitié plein dans la série d'indicateurs économiques publiés en matinée: l'indice 'Empire State' de la FED de New York bondit de 18,3 vers 34,3.

C'est un gain significatif mais en-dessous des prévisions des économistes qui tablaient sur 48,4 en septembre.



La production industrielle US progresse de 0,4% en août selon la Réserve fédérale : le chiffre semble faible mais l'activité a été amputée de -0,3% par les fermetures d'installations off-shore (golfe du Mexique) et des raffineries pétrolières du Sud des Etats Unis liées à l'ouragan Ida.



Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 76,4% (cela reste inférieur de 3,2 points à la moyenne long terme).



Les prix à l'importation aux États-Unis ont diminué de 0,3% en août par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, là où le consensus attendait une hausse (la hausse est de +9% sur 1 an). Hors produits pétroliers, ils ne se sont tassés que de 0,1% d'un mois sur l'autre.



De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 0,4% le mois dernier (+0,2% hors produits agricoles). Par rapport à août 2020, les prix à l'exportation ont grimpé respectivement de 9% et de 16,8%.



