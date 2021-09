WALL STREET AMORCE UN REBOND AVEC LE RECUL DES RENDEMENTS

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York regagne du terrain mercredi à l'ouverture au lendemain de l'une de ses pires séances de l'année, profitant du recul des rendements obligataires.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 33,94 points, soit 0,1%, à 34.333,93, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,26% à 4.364,08 et le Nasdaq Composite prend 0,5% à 14.619,28.

Ce dernier a chuté de 2,83% mardi, sa plus forte baisse sur une séance depuis mars, et le S&P 500 de 2,04%, sa pire performance depuis mai, face aux inquiétudes liées à l'inflation, aux craintes d'une fermeture des administrations fédérales en l'absence d'accord au Congrès sur le budget et surtout à la hausse soutenue des rendements des emprunts d'Etat.

Ces derniers sont repartis à la baisse, celui des Treasuries à dix ans revenant à 1,5063% contre 1,567% au plus haut mardi.

Côté actions, les grandes valeurs technologiques, qui avaient fortement souffert du mouvement général de repli, repartent de l'avant: Apple, Facebook, Alphabet et Microsoft gagnent entre 0,6% et 1,9%.

La meilleure performance du Dow Jones est pour Boeing, qui prend 3,07% après les informations de Bloomberg News selon lesquelles le vol d'essai du 737 MAX le mois dernier en Chine a été réussi, ce qui pourrait permettre une levée prochaine de son immobilisation sur le marché chinois.

A la baisse, le spécialiste des mémoires informatiques Micron Technology perd 3,48% après une prévision de chiffre d'affaires inférieure au consensus.

(Reportage Marc Angrand)