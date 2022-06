Wall Street : angoissé par les chiffres de l'inflation

La Bourse de New York a décroché lourdement vendredi, plombée par une inflation américaine au plus haut : le Dow Jones a lâché plus de 2,7% à 31393 points, tandis que le Nasdaq Composite a dévissé d'environ 3,5% à 11340 points.



Les investisseurs se sont encore alarmés un peu plus de l'évolution des tensions inflationnistes aux Etats-Unis, qui ne donnaient aucun signe d'apaisement, loin de là, comme le montrait la dernière statistique du Département du Travail.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a ainsi affiché une augmentation de 8,6% en mai - un record depuis décembre 1981 et un niveau quatre fois plus élevé que la cible de 2% que s'est donnée la Fed.



'Cette envolée surprise et le caractère généralisé de la hausse laissent penser que la Fed va continuer de relever ses taux de manière agressive au second semestre', s'inquiétait Liberum, pour qui le scénario d'une récession en est rendu presque inévitable.



'Il devient de plus en plus évident que la banque centrale a amorcé son revirement de politique monétaire trop tard', réagissait de son côté Commerzbank, pour qui 'l'époque des grandes hausses de taux de 50 points de base est loin d'être révolue'.



Les difficultés de l'économie américaine commençaient d'ailleurs déjà à se traduire dans certains indicateurs, comme l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui s'est dégradé à 50,2 en estimation préliminaire en juin, contre 58,4 en mai.



Les rendements des obligations d'Etat américaines ont en outre progressé en réaction à la vigueur inédite des derniers chiffres de l'inflation : le taux à 10 ans, référence du marché, est ainsi remonté de 10 points de base à 3,15%.



A rebours de la tendance des premiers échanges, AMD s'est finalement retourné à la baisse pour achever la séance en chute de 4% au lendemain d'une journée investisseurs du fabricant de puces pourtant saluée par les analystes.



Sur le front des valeurs technologiques toujours, Netflix a dévissé de 5,1%, le titre du géant du streaming ayant été dégradé à la vente par Goldman Sachs, inquiet de l'impact d'une éventuelle récession touchant la consommation sur ses résultats.



Wells Fargo a abandonné 6%, dans un contexte de polémique après des informations du New York Times selon lesquelles la banque aurait truqué des entretiens d'embauche réservés aux candidats issus de la diversité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.