Wall Street : attendu en berne après le rapport sur l'emploi

Les futures sur les principaux indices américains (-1% sur le S&P500, -1,5% sur le Nasdaq-100) augurent d'une ouverture en berne ce vendredi, dans le sillage du rapport sur l'emploi dévoilé ce matin par le Département du Travail.



L'économie américaine a généré 390.000 emplois non agricoles en mai, un nombre supérieur au consensus, mais le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, alors qu'il était attendu en légère baisse par les économistes.



'Le marché du travail reste donc très robuste', juge Commerzbank, pour qui 'en raison de la persistance d'une forte demande de main-d'oeuvre, le risque d'une spirale salaires-prix persiste' et 'de nouvelles fortes hausses de taux sont probables'.



Les opérateurs devraient aussi se montrer attentifs, peu après l'ouverture de la séance, à l'indice d'activité PMI composite de S&P Global, puis à l'indice ISM non manufacturier des Etats-Unis, au titre du mois écoulé.



Pour rappel, l'indice PMI composite avait été annoncé en baisse à 53,8 en estimation flash pour le mois de mai, traduisant alors une croissance moins rapide de l'activité du secteur privé américain observée à la fois dans l'industrie et les services.



Sur le front des valeurs, Bristol Myers Squibb annonce un accord définitif pour l'acquisition de Turning Point Therapeutics, société d'oncologie de précision au stade clinique, pour un montant total de 4,1 milliards de dollars.



Le géant de la distribution Walmart fait part de son intention de construire quatre centres de distribution de nouvelle génération au cours des trois prochaines années, une première ouverture étant prévue cet été à Joliet (Illinois).



La chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale a annoncé jeudi soir un chiffre d'affaires net de plus de 18,2 milliards de dollars pour son mois de mai, soit une augmentation de 16,9% (+15,5% en données comparables).



