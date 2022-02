PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi, les Bourses européennes avancent à mi-séance et les rendements obligataires reculent alors que les craintes liées à l'inflation s'apaisent.

Les contrats à terme sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,61% pour le Dow Jones, de 0,84% pour le Standard & Poor's et de 1,2% pour le Nasdaq.

Les trois indices ont gagné mardi entre 0,8% et 1,3%, ce qui a contribué à la hausse des actions en Asie puis en Europe. À Paris, le CAC 40 gagne 1,57% à 7.138,5 vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,64% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,75%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 1,55%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,71% et le Stoxx 600 de 1,6%.

La détente observée sur le marché des emprunts d'Etat contribue à la tendance positive sur le marché actions. De bons résultats d'entreprises et les tentatives d'apaisement des tensions dans la crise ukrainienne sont également évoqués par les investisseurs.

Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown, parle d'"attentisme optimiste" du marché avant les données sur les prix aux Etats-Unis jeudi.

Les chiffres de l'inflation américaine en janvier constituent en effet une échéance clé pour les investisseurs sur fond d'incertitudes quant au rythme de remontée des taux que pourraient adopter les banques centrales.

VALEURS EN EUROPE

Tous les secteurs européens sont en hausse, de celui des banques (+0,16%) à celui de l'automobile (+4,16%).

En tête du CAC 40, Amundi prend 4,21% après la progression de ses performances annuelles.

Le groupe de paiements Adyen grimpe de 9,61%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après avoir publié une croissance de 51% de son bénéfice d'exploitation au second semestre 2021. Dans son sillage, Worldline prend 2,78%.

Qiagen (+4,05%), Pandora (+6,38%) et Akzo Nobel (+3,95%) sont bien orientés après la publication de leurs résultats.

En baisse, Deutsche Bank (-1,21%) souffre d'une nouvelle cession de participation par le fonds Cerberus.

Toujours dans le secteur bancaire, ABN Amro perd 6,00%, le montant inférieur aux attentes du programme de rachats d'actions l'emportant sur un profit net du quatrième trimestre meilleur que prévu.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat sont repartis à la baisse, traduisant un apaisement relatif des craintes sur un resserrement plus prononcé que prévu des politiques monétaires des banques centrales face à l'inflation.

Le dix ans américain perd trois points de base à 1,927% après avoir atteint mardi, à 1,97%, son plus haut niveau depuis la novembre 2019. Le deux ans et le cinq ans refluent aussi après être montés au plus haut depuis respectivement août 2019 et février 2020.

En Europe, le dix ans allemand recule de quatre points de base à 0,225% au lendemain d'un pic de plus de trois ans à 0,275%. La baisse est un peu plus marquée pour le dix ans français, qui recule à -0,043%.

Jens Peter Sorensen, analyste en chef à la Danske Bank, estime que les récents commentaires de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, destinées à tempérer les anticipations du marché sur un resserrement monétaire accéléré, explique ces mouvements.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'est prononcé de son côté en faveur d'une hausse de taux de la BCE cette année si le niveau actuellement élevé de l'inflation devait persister.

CHANGES

Avec le repli des rendements des Treasuries, le dollar cède du terrain face à un panier de devises internationales (-0,21%).

L'euro en profite et gagne 0,18% à 1,1434 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en baisse, les inquiétudes sur une possible augmentation de l'offre de l'Iran donnant lieu à des prises de profits après les plus hauts en sept ans atteints récemment.

Le baril de Brent cède 0,31% à 90,5 dollars et le brut léger américain 0,44% à 88,97 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

