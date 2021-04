Wall Street baisse à nouveau, tourmentée par l'évolution de la pandémie

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a reculé pour la seconde séance d'affilée mardi, lestée par la progression des cas de contamination au coronavirus dans le monde et se repliant après de récents records.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones est repassé sous la barre des 34.000 points, abandonnant 0,75% à 33.821,36 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a encore perdu presque 1% à 13.786,27 points (-0,92%). Le S&P 500 a lâché 0,68% à 4.134,94 points.

afp/rp