Wall Street : biais légèrement négatif avant la cloche

La Bourse de New York devrait commencer la semaine sur une légère consolidation, à en croire des futures en retrait limité de 0,1% sur le S&P500 et de 0,3% sur le Nasdaq-100, les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien continuant d'inquiéter.



'Les effets de la guerre en Ukraine ne sont pas encore totalement prévisibles. Ainsi, les problèmes d'approvisionnement devraient continuer de freiner la croissance et de stimuler l'inflation', prévient-on ainsi chez Commerzbank.



Cette semaine, doivent paraitre aux Etats-Unis les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables, puis l'indice PMI flash et l'indice de confiance UMich, ainsi que des résultats trimestriels de groupes tels que Nike et General Mills.



Dans l'actualité des valeurs, GM a fait part de l'acquisition de la participation de SoftBank Vision Fund 1 dans Cruise pour 2,1 milliards de dollars. Il va également investir 1,35 milliard supplémentaire dans Cruise, remplaçant un engagement pris par le fonds en 2018.



Jefferies a réitéré sa recommandation 'achat' sur Tesla mais avec un objectif de cours ramené de 1400 à 1250 dollars, prenant en compte pour la valorisation un environnement macroéconomique et géopolitique plus risqué.



Les deux groupes parapétroliers Schlumberger et Halliburton ont annoncé vouloir suspendre leurs activités ou leurs nouveaux investissements en Russie, déclarant accorder la priorité à la sécurité de leurs employés et au respect des sanctions internationales.



Bristol-Myers Squibb a indiqué que la FDA des États-Unis a approuvé la première combinaison d'anticorps bloquant le LAG-3, Opdualag, comme traitement pour les patients atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique.



