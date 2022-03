Wall Street : biais négatif malgré le rapport ADP

Malgré un rapport ADP plutôt rassurant, la Bourse de New York devrait ouvrir en léger retrait à en croire les futures (-0,3% sur le S&P500 et -0,5% sur le Nasdaq-100), au lendemain d'une séance portée par les espoirs d'apaisement de la situation en Ukraine.



'La Russie a déclaré qu'elle 'réduirait considérablement' ses opérations militaires autour de Kiev, et leur négociateur en chef a déclaré que les propositions de l'Ukraine seraient transmises au président Poutine pour une réponse', rappelle Deutsche Bank.



'Ainsi, même s'il convient de souligner que nous n'avons même pas encore de cessez-le-feu, le fait que les deux parties pourraient se rapprocher l'une de l'autre a vu les marchés réduire la probabilité perçue de nouveaux scénarios d'escalade', poursuit-elle.



A deux jours du rapport sur l'emploi du Département du Travail, le cabinet ADP indique que le secteur privé non agricole des Etats-Unis a généré 455.000 emplois en mars, un nombre globalement conforme au consensus, après les 486.000 créations de février.



Par ailleurs, le PIB des Etats-Unis a finalement augmenté de 6,9% au quatrième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après le Département du Commerce qui avait annoncé un taux de 7% il y a un mois, et après une hausse de 2,3% au trimestre précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Micron Technology a publié mardi soir un BPA ajusté plus que doublé en comparaison annuelle, à 2,14 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, pour des revenus en croissance de près d'un quart.



Moderna a annoncé avoir reçu l'approbation de la FDA pour la deuxième dose de rappel de son vaccin contre la Covid-19, dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) chez les adultes de 50 ans et plus.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur McDonald's malgré un objectif de cours abaissé de 300 à 290 dollars, nouvelle cible laissant un potentiel de hausse de 17% pour le titre du groupe de restauration rapide qu'il juge 'bien positionné pour l'incertitude'.



