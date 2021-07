Wall Street : carton plein de records absolus, +2% en hebdo

C'est le carton plein pour Wall Street : 3 records absolus de clôture, et de belle manière (pas pour une poignée de points comme c'était le cas chaque soir au début du mois de juillet).



Le S&P500 prend plus de 1% à 4.411 (soit +2% hebdo), le Nasdaq +1,04% à 14.836 (+2,8% hebdo), le Nasdaq-100 avec +1,15% pulvérise les 15.000 à 15.111 (+3% hebdo), le Dow Jones inscrit sa meilleure clôture à 35.061 et sa meilleure marque de l'histoire à 35.095 (contre 35.091 le 10 mai dernier et 35.090 le 16 juillet).

Wall Street n'a même pas manifesté la moindre 'humeur' en découvrant la publication d'un PMI Markit des 'composite' décevant : la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit sensiblement en juillet -4Pts), de 63,7 en juin vers 59,7 en estimation 'flash' pour le mois en cours, un plus bas de 4 mois.



Si la production manufacturière accélère légèrement, la dynamique de croissance faiblit de nouveau dans les 'services' sur fond de pénurie de main d'oeuvre.

Le Nasdaq et le 'S&P' se sont envolés dans le sillage de Moderna +7,8%, Facebook +5,3%, Etsy +5,2%, Alphabet +3,6%, Twitter +3,1%, Starbucks +2,7%, Vertex +2,3%, sans oublier les 2 titans Microsoft et Apple avec +1,2%... et de nouveaux records absolus à la clé pour Microsoft à 290$, Alphabet à 2.756, Facebook à 375,3$).



Côté replis, Netease chute de -8%, Intel -5,3%, Verisign -4,7%, Oracle -3,3%.

Le groupe 'Didi' a encore chuté de -21% à 8,06 dollars alors que les régulateurs chinois menacent d'infliger des sanctions exemplaires à l'encontre de la start-up, dont une amende record liée à la non protection des données.

D'une manière générale, Pékin tente de dissuader les groupes chinois de poursuivre leur internationalisation boursière : Pinduoduo plonge de -7,3%, JD.Com de -4,8%, Baidu de -3,3%.



Le secteur de l'énergie termine lanterne rouge avec un repli moyen de -1% bien que le baril de WTI gagne +0,7% et repasse au-dessus des 72$.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.