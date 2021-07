Wall Street : carton plein de records absolus, +2% en hebdo

C'est le carton plein pour Wall Street : 3 records absolus de clôture, et de belle manière (pas pour une poignée de points comme c'était le cas chaque soir au début du mois de juillet).



Le S&P500 prend plus de 1% à 4.411 (soit +2% hebdo), le Nasdaq +1,04% à 14.836 (+2,8% hebdo), le Nasdaq-100 avec +1,15% pulvérise les 15.000 à 15.111 (+3% hebdo), le Dow Jones inscrit sa meilleure clôture à 35.061 et sa meilleure marque de l'histoire à 35.095 (contre 35.091 le 10 mai dernier et 35.090 le 16 juillet).



Wall Street n'a même pas manifesté la moindre 'humeur' en découvrant la publication d'un PMI Markit 'composite' décevant : la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit sensiblement en juillet (-4Pts), de 63,7 en juin vers 59,7 en estimation 'flash' pour le mois en cours, un plus bas de 4 mois.



Si la production manufacturière accélère légèrement, la dynamique de croissance faiblit de nouveau dans les 'services' sur fond de pénurie de main d'oeuvre.



Le Nasdaq et le 'S&P' se sont envolés dans le sillage de Moderna +7,8%, Facebook +5,3%, Etsy +5,2%, Alphabet +3,6%, Twitter +3,1%, Starbucks +2,7%, Vertex +2,3%, sans oublier les 2 titans Microsoft et Apple avec +1,2%... et de nouveaux records absolus à la clé pour Microsoft à 290$, Alphabet à 2.756$, Facebook à 375,3$.



Côté replis, Netease chute de -8%, Intel lâche -5,3%, Verisign -4,7%, Oracle -3,3%.



Le groupe 'Didi' a encore chuté de -21% à 8,06 dollars alors que les régulateurs chinois menacent d'infliger des sanctions exemplaires à l'encontre de la start-up, dont une amende record liée à la non-protection des données.



D'une manière générale, Pékin tente de dissuader les groupes chinois de poursuivre leur internationalisation boursière : Pinduoduo plonge de -7,3%, JD.Com de -4,8%, Baidu de -3,3%.



Le secteur de l'énergie termine lanterne rouge avec un repli moyen de -1% bien que le baril de WTI gagne +0,7% et repasse au-dessus des 72$.



