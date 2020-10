Wall Street chute: Trump suspend les négociations sur le plan de relance

New York (awp/afp) - La Bourse de New York virait nettement dans le rouge mardi à moins d'une heure de la clôture après des tweets de Donald Trump annonçant la fin des discussions avec les démocrates sur un nouveau plan d'aide aux ménages et aux entreprises jusqu'à l'élection du 3 novembre.

Vers 19H05 GMT, le Dow Jones Industrial Average cédait 1,11% à 27.836,53 points, le Nasdaq perdait 1,29% à 11.186,16 points et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 1,20% à 3.367,73 points.

Les indices de la place new-yorkaise étaient dans le vert peu avant les tweets du locataire de la Maison Blanche, candidat à sa propre succession.

afp/rp