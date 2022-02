NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé à nouveau en nette baisse jeudi sous l'effet d'une hausse des prix à la consommation plus forte que prévu aux Etats-Unis, qui fait craindre aux investisseurs un resserrement monétaire encore plus agressif de la part de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé 1,47%, ou 526,47 points, à 35.241,59 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 83,14 points, soit 1,81%, à 4.504,04 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 304,73 points (-2,10%) à 14.185,64 points.

Le département américain du Travail a indiqué jeudi que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait progressé de 7,5% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février 1982.

L'inflation dite de base ("core CPI"), a augmenté de 6,0% sur un an, sa plus forte progression là aussi depuis août 1982.

Les inscriptions au chômage ont de leur côté baissé plus que prévu la semaine dernière à 223.000 contre 239.000 (révisé) la semaine précédente.

Ces chiffres ont conforté le scénario d'un resserrement spectaculaire de la politique monétaire, alimenté par des propos du président de la réserve fédérale de St. Louis, James Bullard, qui s'est dit plus "faucon" que jamais après en avoir pris connaissance, et qui a plaidé pour une hausse d'un point de base du taux directeur de la Fed d'ici au 1er juillet.

Dans ce contexte, les valeurs technologiques ont encore été particulièrement chahutées.

Apple, Alphabet et Microsoft ont abandonné entre 2% et 3%. Twitter (-1,98%) n'a pas échappé au marasme après des résultats décevants et malgré l'annonce d'un nouveau programme de rachats d'actions de quatre milliards de dollars.

Walt Disney (+3,38%) a en revanche été porté par une forte croissance du nombre d'abonnés à ses services de "streaming".

La publication de leurs résultats trimestriels a valu des fortunes opposées à Pepsico (-2,07%) et à son concurrent Coca-Cola (+0,55%).

