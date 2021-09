Wall-Street : chute sur le finish, Apple (-3,3%) a pesé lourd

C'était une séance de commémoration, celles des 20 ans du '11 septembre', il y a eu des cérémonies de recueillement vendredi matin à New York, les volumes étaient faibles jusque vers 13H30, puis les vendeurs ont pris la main dans l'après midi et fait clôturer Wall Street au plus bas du jour, mais également de la semaine.



Les indices US nous ont habitué depuis janvier à des épisodes correctifs entre le 15 et le 20 du mois (exception faite du mois de juin), cela survient donc une semaine plus tôt cette fois.



Le S&P500 lâche -0,77% (et -1,5% sur la semaine écoulée), le Dow Jones baisse également de -0,78% à 34.607 (-1,2% sur la semaine).

Le Nasdaq lâche -0,9% à 15.115 (soit -1,3% hebdo) et le Russell-2000 -0,96% à 2.227.

Signe de nervosité, le 'VIX' grimpe de +5,8% vers 20,50 et il fait un bond de +10% sur cette semaine écourtée.

Consolidation -tardive- également sur le marché obligataire avec des T-Bonds qui ont accéléré à la baisse sur le finish avec +4,3Pts à 1,343%.



Une tension logique vu l'envolée des prix à la production industrielle (publiés à 14H30, sans effet immédiat, les indices US rouvert en hausse de +0,3%) qui ont augmenté de 0,7% en 'séquentiel' selon le Département du Travail et de 0,3% en donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce).



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en août à 8,3% en données brutes et à 6,3% en donnée 'Core', en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 7,8% et 6,1% observée en juillet.



L'inflation est une chose (peut-être pas transitoire) mais la chute du titre Apple (-3,3%) en est une autre : le titre a pesé de tous ses 2.500Mds$ de capitalisation sur la tendance générale (suite à une décision de justice favorable à Epic Games qui s'estimait lésé par la plateforme jeu d'Apple), les compagnies aériennes ont également recédé l'essentiel des +3,5% gagnés la veille (American Airlines décroche de -6,2%).

Le Nasdaq aurait peu perdre bien plus de -1% sans Peloton +6,8%, Electronic Arts et Activision +2%, Zoom +1,9%, Nvidia et Applied Materials +1,4%, Microchip +1%.



Le Nasdaq et le S&P500 ont pâti des replis d'Okta -4,6%, Apple -3,3%, Tesla -2,5%, Alphabet -2,1%, Splunk -1,5%, CSX -1,3%, Cisco -1,2%...



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.