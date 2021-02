Wall Street : climat d'optimisme avec les résultats

Les marchés d'actions américains ont aligné une seconde séance de progression mardi dans un climat d'optimisme : le Dow Jones a avancé de 1,6% à 30687 points, de même que le Nasdaq Composite à 13613 points.



Les investisseurs ont mis de côté les inquiétudes entourant l'impact économique de la pandémie et la lenteur des campagnes de vaccination pour se concentrer sur des facteurs positifs, tels que la bonne saison des résultats.



Il est en effet à noter que jusqu'à présent, la saison des résultats a plutôt réservé de bonnes surprises aux investisseurs, 84% des sociétés ayant dévoilé leurs comptes ayant surpassé les prévisions des analystes.



En attendant les publications d'Amazon et d'Alphabet, les intervenants de marché se sont penchés sur les publications de la journée, dont celle de Pfizer, titre qui a chuté de 2,3% malgré un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2021.



UPS s'est par contre adjugé 2,6%, le groupe de logistique ayant vu son BPA ajusté augmenter de 26,1% pour s'établir à 2,66 dollars sur les trois derniers mois de 2020, dépassant ainsi sensiblement le consensus.



ExxonMobil a avancé de 1,6% après avoir dévoilé une perte abyssale de 20 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020, essentiellement liée à des dépréciations d'actifs, mais annoncé viser de nouvelles économies à horizon 2023.



Hors publications, Tesla a bondi de 3,9%, toujours porté par une note positive de Piper Sandler, qui a fixé un nouvel objectif ambitieux de 1200 dollars pour l'action du constructeur de voitures électriques, contre 515 dollars précédemment.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.