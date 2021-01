Wall Street clôt sur des records une turbulente première semaine 2021

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ignoré les mauvais chiffres de l'emploi américain et clôturé vendredi sur des records une première semaine 2021 riche en événements et promesses politiques.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones a avancé de 0,18% à 31.097,97 points, un nouveau record après celui de la veille.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,03% à 13.201,98 points, un nouveau sommet. L'indice élargi S&P 500, gagnant O,55%, a aussi affiché un plus haut.

afp/rp