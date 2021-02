Wall Street : clôture à l'équilibre malgré Alphabet

En dépit des bons résultats d'Amazon et Alphabet, la Bourse de New York a terminé la séance de façon hésitante : le Dow Jones a grappillé 0,1% à près de 30724 points, tandis que le Nasdaq Composite est revenu juste sous son équilibre, à moins de 13611 points.



Les marchés américains avaient signé des gains confortables sur les deux premières séances de la semaine, le Nasdaq s'étant adjugé plus de 4% en deux jours, une performance qui lui permet d'afficher 5% de gains depuis le début de l'année.



Symbole de ces hésitations, Amazon a rétrocédé 2% sous l'effet de prises de profits, après avoir largement dépassé les prévisions des analystes sur le quatrième trimestre, à la faveur de la vigueur des activités 'cloud'.



Alphabet a bondi au contraire de 7,3% après des résultats bien supérieurs au consensus, marqués par le dynamisme de l'activité de Google, qui a profité de l'envolée de la publicité en ligne au quatrième trimestre.



Parmi les autres trimestriels de la séance, les opérateurs ont sanctionné ceux du laboratoire pharmaceutique Amgen (-1,4%), mais accueilli favorablement ceux du groupe d'assurance-santé Humana (+0,8%) et surtout du groupe de santé AbbVie (+3,4%).



Les statistiques du jour -contradictoires-, n'ont guère suscité de remous : l'indice ISM des services s'est accru d'un point à 58,7 en janvier, alors que l'indice PMI composite d'IHS Markit est passé de 55,3 en décembre à 58,7, au plus haut depuis mars 2015.



