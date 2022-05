Wall Street : clôture dans le rouge malgré l'emploi

Malgré une statistique sur l'emploi américain meilleure que prévu, les grands indices new-yorkais ont terminé la séance de vendredi dans le rouge, avec des replis de 0,3% pour le Dow Jones à 32899 points et de 1,4% pour le Nasdaq Composite à 12145 points.



'Le moral du marché se fragilise alors que les investisseurs voient arriver une conjonction de risques économiques au moment où la Fed entame son cycle de resserrement le plus agressif en 22 ans', expliquait Wells Fargo.



Dans ce contexte, les marchés n'ont pas profité de la bonne résistance de l'économie américaine illustrée par le rapport sur l'emploi, d'où est ressortie la création de 428.000 postes non agricoles en avril, un nombre supérieur au consensus.



Ces chiffres étaient en effet de nature à conforter, voire encourager, la Réserve fédérale dans le durcissement de sa politique monétaire, d'autant plus que des responsables de la banque centrale continuaient de tenir des propos 'faucon'.



'Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, n'a pas exclu une hausse plus importante des taux de 75 points de base, expliquant que toutes les options devraient rester sur la table', soulignait ainsi Wells Fargo.



Conséquence, les rendements des emprunts d'Etat ont atteint de nouveaux pics, à l'image du taux américain à dix ans qui a terminé la séance en hausse de 10 points de base à 3,13%, un sommet depuis novembre 2018.



Du côté des valeurs, Under Armour a décroché de 23,8%, le fabricant d'articles de sport ayant averti que ses marges s'éroderaient sur son nouvel exercice fiscal en raison de l'envolée de l'inflation et des coûts de transport.



Goodyear a lâché 9,5%, même si le pneumaticien a signé son meilleur chiffre d'affaires de premier trimestre en 10 ans en dépit des problèmes actuels d'approvisionnement, de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine.



News Corp a dévissé de 13,7%, bien que le groupe de médias et d'édition, maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, ait publié jeudi soir un BPA ajusté en forte progression au titre de son troisième trimestre 2021-22.



