Wall Street : clôture dans le rouge sur un ISM décevant

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, tirée vers le bas par un indice ISM des services décevant. Le Dow Jones a reculé de 0,3% à 33795 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché près de 1,6% à 13538 points.



Montrant un ralentissement de la croissance du secteur tertiaire américain, l'indice ISM des services a reculé à 56,5 le mois dernier, contre 59,9 en janvier, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à une légère hausse.



Cette statistique reflétait des préoccupations grandissantes concernant un éventuel ralentissement de l'activité accentué par la situation géopolitique. 'L'invasion russe de l'Ukraine va accroître les pressions stagflationnistes à court terme', avertissait ainsi NN IP.



Le piètre indice ISM est venu contredire un indice PMI composite ressorti à 55,9 pour février, révisé de 56 en estimation flash, mais après 51,1 pour le mois précédent, et qui indiquait donc une croissance accélérée de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis.



Par ailleurs, après une progression de 0,7% en décembre 2021 (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale qui était de -0,4%) les commandes à l'industrie américaine ont augmenté de 1,4% en janvier, selon le Département du Commerce.



Côté valeurs, Intel a cédé 1,9% alors que Morgan Stanley a dégradé sa recommandation sur le titre du fabricant de microprocesseurs, ramenée de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours réduit de 55 à 47 dollars.



Best Buy a grimpé de 9,2% après que la chaine d'électronique grand public a dévoilé un BPA ajusté en baisse de 22% au titre de son quatrième trimestre comptable, mais annoncé une augmentation de 26% de son dividende trimestriel.



