New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini la semaine en fanfare, portée par un courant d'achats à bon compte après des mois de soubresauts, et malgré l'absence de visibilité sur le conflit en Ukraine.

Le Dow Jones a signé sa cinquième séance de hausse consécutive, pour la première fois depuis fin décembre, gagnant 0,78%, tandis que le Nasdaq a pris 2,05% et l'indice élargi S&P 500 a grimpé de 1,17%.

afp/rp