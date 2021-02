Wall Street : clôture dans le vert après l'indice UMich

Wall Street a progressé vendredi, à l'issue d'une séance marquée par un indice de confiance de l'Université du Michigan inférieur aux attentes. Le Dow Jones a pris 0,1% à 31458 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,5% à 14095 points.



Le moral des ménages américains a subi une détérioration surprise en février, au vu de l'indice de confiance UMich qui est retombé à 76,2 en estimation préliminaire, contre 79 en janvier, et alors que les économistes l'attendaient au contraire en hausse.



Cette détérioration laissait néanmoins penser que la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'économie était désormais devenue une question vitale pour une partie de la population aux Etats-Unis.



'On peut en déduire qu'un nouveau plan de relance permettra de réduire les difficultés financières des personnes aux revenus les plus faibles', affirmait ainsi Richard Curtin, le directeur de l'enquête.



Pour nombre d'observateurs, le plan Biden, estimé à 1900 milliards de dollars, devrait permettre à l'économie américaine de rebondir au deuxième trimestre, voire de retrouver son rythme de croissance d'avant la crise dans le courant de l'année.



Par ailleurs, sur le front de la lutte contre la pandémie de Covid-19, Pfizer (+0,8%) et Moderna (+0,2%) ont tous les deux annoncé une commande pour 100 millions de doses supplémentaires de vaccins par le gouvernement américain.



Du côté des publications, Disney a reculé de 1,7% après ses résultats de premier trimestre 2020-21, marqués par la vigueur de ses activités de vidéo à la demande, mais aussi l'impact persistant de la crise sanitaire sur ses parcs d'attractions et croisières.



