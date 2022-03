Wall Street : clôture des indices en ordre dispersé

Les indices actions américains ont fini en ordre dispersé une séance toujours dominée par l'actualité géopolitique avec le conflit ukrainien : le Dow Jones a cédé 0,5% à 33893 points, alors que le Nasdaq Composite a pris 0,4% à 13751 points.



Les valeurs technologiques ont été soutenues par quelques rachats à bon compte sur certaines, en premier chef Tesla (+7,5%), ou par un engouement pour des titres liés à la cybersécurité comme Palo Alto Networks (+4,3%) du fait des tensions géopolitiques.



'Avec la décision historique prise par les Etats-Unis, l'Europe et le Canada d'exclure les banques russes de Swift et des sanctions prises à l'encontre de la banque centrale russe, nous nous attendons à un regain de cyber-attaques', expliquait-on chez Wedbush Securities.



Le contexte international tendu a aussi profité aux obligations d'Etat, le taux des Treasuries à 10 ans ayant ainsi chuté de 14 points de base à 1,83%, ainsi qu'aux cours du pétrole, le baril de WTI ayant ainsi grimpé de 4,7% à près de 95,9 dollars.



La poussée des cours de l'or noir a bénéficié à des valeurs du secteur, telles que Chevron (+2,6%) qui a en outre fait part de l'acquisition de Renewable Energy Group, un spécialiste des carburants renouvelables, moyennant 3,15 milliards de dollars.



Toujours sur le front des valeurs, Cigna a pris 2,1%, le conseil d'administration de la compagnie de services de santé ayant décidé d'augmenter son autorisation de rachat d'actions d'un total de six milliards de dollars, dans le cadre d'un plan de déploiement de capitaux.



