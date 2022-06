Wall Street : clôture des indices non loin des équilibres

Affaiblie par une nouvelle poussée de fièvre sur le compartiment obligataire, Wall Street n'a pu véritablement se redresser ce mardi : le Dow Jones s'est replié de 0,5% à 30365 points, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,2% à 10828 points.



Comme l'illustrent ces scores serrés, les prises d'initiative des opérateurs se sont avérées particulièrement limitées à la veille des décisions très attendues de la Réserve fédérale, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



'Le moral des investisseurs demeure fébrile sur fond d'inquiétudes grandissantes quant à l'action de la Fed, qui pourrait précipiter l'économie américaine dans la récession', s'inquiétaient les équipes de Wells Fargo.



'Parallèlement, la hausse du nombre de cas de Covid en Chine risque de brider la dynamique de réouverture de la deuxième économie mondiale, avec de nouvelles contaminations au plus haut depuis trois semaines à Pékin', soulignait-il en outre.



La perspective d'une hausse des taux directeurs par la Fed s'est répercutée sur les rendements des obligations du Trésor américain : en augmentation de neuf points de base à 3,47%, le rendement à dix ans a atteint un nouveau plus haut depuis 2011.



Les tous derniers chiffres de l'inflation ont d'ailleurs plutôt plaidé pour un tour de vis monétaire, puisque les prix à la production aux Etats-Unis ont grimpé de 10,8% en rythme annuel en mai, un taux presque stable par rapport à avril (+10,9%).



S'agissant des valeurs, Oracle s'est envolé de 10,4%, l'éditeur de progiciels ayant surpassé les attentes de Wall Street sur le trimestre écoulé grâce à la vigueur de la demande pour ses architectures 'cloud' destinées aux entreprises.



FedEx a bondi de 14,4%, entouré après une augmentation de 53% du dividende trimestriel décidée par le conseil d'administration du groupe de logistique, augmentation qui le portera à 1,15 dollar par action à partir de juillet prochain.



Netflix a poursuivi son chemin de croix en cédant 1,3%, suite à un abaissement de recommandation à 'vendre' de la part des analystes de Benchmark, qui s'inquiétaient de la modération de la croissance du géant du streaming.



