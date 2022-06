Wall Street : clôture en berne après des données mitigées

Wall Street a terminé la séance de vendredi en berne sur fond d'indicateurs économiques mitigés pour les Etats-Unis : le Dow Jones a reculé de plus de 1% pour s'établir juste sous les 32900 points et le Nasdaq Composite a lâché près de 2,5% à environ 12013 points.



L'économie américaine a généré 390.000 emplois non agricoles en mai, un nombre supérieur au consensus, mais le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, alors qu'il était attendu en légère baisse par les économistes.



'Le marché du travail reste donc très robuste', réagissait Commerzbank, pour qui 'en raison de la persistance d'une forte demande de main-d'oeuvre, le risque d'une spirale salaires-prix persiste' et 'de nouvelles fortes hausses de taux sont probables'.



Par ailleurs, la croissance du secteur des services a ralenti en mai, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui s'est établi à 53,4, à comparer à 55,6 pour le mois précédent, ainsi que l'indice ISM non manufacturier, passé de 57,1 à 55,9 d'un mois sur l'autre.



'La demande s'est affaiblie en partie à cause d'augmentations des prix de vente et de retards de livraisons de la part des fournisseurs', expliquait S&P Global, qui a en outre abaissé son indice d'activité globale à 53,6, contre 53,8 en estimation flash.



Sur le front des valeurs, Bristol Myers Squibb a terminé tout juste dans le vert (+0,1%) grâce à l'acquisition de Turning Point Therapeutics, société d'oncologie de précision au stade clinique, pour un montant total de 4,1 milliards de dollars.



Costco Wholesale a reculé de 2,3%, au lendemain de l'annonce par la chaine de magasins-entrepôts d'un chiffre d'affaires de plus de 18,2 milliards de dollars pour son mois de mai, en croissance de 15,5% en données comparables.



American Airlines a dévissé de 7,1%, alors que la compagnie a indiqué étendre son alliance stratégique avec Qatar Airways, permettant à ses propres clients de réserver des vols Qatar Airways via Doha à destination et en provenance de 16 nouveaux pays.



