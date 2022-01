Wall Street : clôture en berne malgré l'accalmie sur les taux

La Bourse de New York s'est de nouveau orientée à la baisse ce mercredi, malgré un reflux des rendements obligataires. Le Dow Jones a perdu près de 1% à 35029 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de plus de 1,1% à 14340 points.



'Les principaux indices ont fluctué entre gains et pertes tout au long de la séance, les inquiétudes inflationnistes persistantes et le contexte de hausse des rendements des bons du Trésor ayant continué de peser sur le sentiment', résume Wells Fargo.



La violente remontée des rendements obligataires des derniers jours est demeurée au centre des préoccupations, en dépit d'une accalmie sur ce front mercredi avec un taux à 10 ans qui s'est replié de quatre points de base pour s'établir à 1,84%.



Ce contexte a éclipsé des chiffres de la construction résidentielle meilleurs que prévu aux Etats-Unis pour le mois de décembre : les mises en chantier de logements se sont accrues de 1,4%, tandis que les permis de construire ont bondi de 9,1%.



Sur le front des valeurs, Procter & Gamble s'est adjugé 3,4% suite à un relèvement par le groupe de produits de consommation courante de son objectif de croissance organique pour l'exercice 2021-22, à l'occasion de ses résultats au titre de son deuxième trimestre.



Morgan Stanley a progressé de 1,8% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu, essentiellement porté par la croissance de ses activités dans la gestion de fortune et la gestion d'investissements.



Bank of America a grappillé 0,4% après avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 28% à sept milliards de dollars au titre du quatrième trimestre, soit un BPA en progression de 39% à 82 cents, grâce à un fort levier opérationnel.



