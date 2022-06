Wall Street : clôture en forte hausse malgré Microsoft

La Bourse de New York a terminé la séance de jeudi soir en forte hausse malgré l'avertissement sur résultats de Microsoft, qui incite les investisseurs à une certaine prudence.



Le Dow Jones progresse de 1,33%, tandis que le Nasdaq parvient à gagner 2,69%.



L'avertissement de Microsoft - dû à des effets de changes défavorables - porte un coup à l'optimisme des acteurs de marché, qui se demandent si leurs estimations de bénéfices ne sont pas devenues trop optimistes compte tenu de la conjoncture actuelle.



Microsoft termine cependant en hausse de 0,8% malgré l'annonce de ses nouvelles prévisions au titre de son quatrième trimestre comptable, qui font apparaître un objectif de BPA situé entre 2,24 et 2,32 dollars, contre une fourchette-cible de 2,28-2,35 dollars précédemment.



Les intervenants ont également appris, une heure avant l'ouverture, que le secteur privé américain avait créé moins de postes que prévu le mois dernier et que la productivité du pays avait plongé de plus de 7%.



Ces données paraissent confirmer le scénario d'un ralentissement de la première économie mondiale, ce qui alimente les doutes grandissants sur la capacité de la Fed à relever fortement ses taux cette année.



Un tableau confirmé par les chiffres des commandes industrielles, qui n'ont augmenté que de 0,3% en avril après une progression révisée de 1,8% en mars, là où les économistes s'attendaient à une hausse de 0,7%.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se détend en direction de 2,90%, ce qui confirme l'anticipation de moins de hausses de taux.



Dans le secteur pétrolier, les cours repartent à la baisse avec un baril de brut léger américain (WTI) qui perd 0,3% à 114,8 dollars après l'officialisation par l'OPEP d'une prochaine augmentation de sa production.



Côté valeurs, Hewlett Packard Enterprise (HPE) décroche de plus de 5% après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles, due à des problèmes d'approvisionnement et le raffermissement du dollar.



Meta Platform, la maison-mère de Facebook, avance de 5,4% malgré l'annonce du prochain départ de Sheryl Sandberg, sa directrice opérationnelle, après 14 années passées au sein du groupe.



