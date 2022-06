New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, soutenue par une chasse aux bonnes affaires et le sentiment que si l'économie américaine ralentit, elle reste bien positionnée.

Le Dow Jones a gagné 1,33%, l'indice Nasdaq, 2,69%, et l'indice élargi S&P 500, 1,84%.

