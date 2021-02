Wall Street : clôture en ordre dispersé après Jerome Powell

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé la séance de mardi, marquée par le discours de Jerome Powell devant le Sénat. Le Dow Jones a grappillé moins de 0,1% à 31.537 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,5% à 13465 points.



'Le président de la banque centrale américaine a réitéré la position monétaire accommodante de la Fed afin de soutenir la reprise économique américaine qui reste 'inégale et loin d'être complète',' rappelle Wells Fargo.



'M. Powell a également noté que l'inflation demeure 'molle', ce qui contribue à apaiser les craintes qu'un rebond économique plus rapide que prévu n'entraîne des pressions sur les prix', poursuit la banque.



Les tensions sur le compartiment obligataire demeurent néanmoins présentes, avec un taux à 10 ans se maintenant à 1,36%, et constituent toujours la principale source de préoccupation des investisseurs.



Bonne nouvelle sur le front de l'activité, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée un peu plus fortement que prévu en février, selon le Conference Board dont le baromètre s'est établi à 91,3 ce mois-ci contre 88,9 en janvier.



Sur le front des valeurs, Home Depot a lâché 3,1% après avoir fait état d'une hausse de 16% de son BPA au quatrième trimestre, alors que les résultats de Macy's (+3,9%) et Medtronic (+2%) ont reçu des accueils plus enthousiastes.



Wells Fargo a cédé 0,3% après l'annonce de la cession de sa filiale de gestion d'actifs aux fonds GTCR et Reverence Capital Partners pour 2,1 milliards de dollars, dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur ses activités 'de base'.



