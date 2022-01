Wall Street : clôture mitigée avec les craintes sur les taux

Wall Street a fini la séance en ordre dispersé ce mardi, sur fond d'inquiétudes à propos de l'évolution des rendements obligataires. Le Dow Jones a pris 0,6% à 36800 points, mais le Nasdaq Composite s'est replié de 1,3% à 15623 points.



'Les Treasuries sont restés sous pressions avec un rendement sur le titre à 10 ans en hausse d'un point de base à 1,65% après un bond de 13 points de base lundi', pointe ainsi Wells Fargo, qui voit dans cette tendance le fruit de divers facteurs.



En particulier, la banque pointe 'l'attente grandissante que la Fed puisse resserrer sa politique monétaire plus tôt qu'anticipé, alors que la variante Omicron relativement bénigne de la Covid-19 ne semble pas susceptible de faire dérailler la reprise'.



Autre facteur de prudence, l'ISM manufacturier des Etats-Unis a reculé plus fortement que prévu en décembre, à 58,7 le mois dernier contre 61,1 en novembre, alors que le consensus tablait sur 60, un seuil au-dessus duquel l'indice a passé la majeure partie de l'année 2021.



Côté valeurs, Apple est reparti à la baisse (-1,3%) après avoir finalement atteint lundi le seuil des 3.000 milliards de capitalisation boursière, une première dans l'histoire. La valorisation de la firme à la pomme s'établit aux environs de 2.950 milliards.



GE a progressé de 3,3%, profitant d'une analyse de Credit Suisse qui a relevé son opinion de 'neutre' à 'surperformance', tandis que Honeywell n'a gagné que 1,1%, freiné par une dégradation chez le même broker en sens inverse.



De même, Ferrari a pris 3,7%, soutenu par des commentaires positifs de Morgan Stanley qui a fait du constructeur de voitures de sport italien sa valeur préférée au sein du secteur, avec une recommandation 'surpondérer', en lieu et place de GM.



